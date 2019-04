Inquinamento ad alta quota, plastica in un ghiacciaio sullo Stelvio

La plastica arriva anche in un ghiacciaio di montagna. Il materiale inquinante è stato ritrovato per la prima volta sullo Stelvio, nel Ghiacciaio dei forni. Un team di ricerca dell'università degli Studi di Milano e di Milano-Bicocca ha rinvenuto poliestere, poliammide, polietilene e polipropilene nell'ordine di 75 particelle di plastica per ogni chilo di sedimento. Il dato è comparabile alla contaminazione in alcuni mari e coste d'Europa.