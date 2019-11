Il Parlamento Ue dichiara lo stato di emergenza climatica

Il Parlamento europeo ha dichiarato lo "stato di emergenza climatica e ambientale" in Europa e nel mondo, dando il via libera a una risoluzione non legislativa. Viene così rilanciata la sfida alla nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen che, da parte sua, ha annunciato che entro i primi 100 giorni di mandato metterà sul tavolo una nuova agenda green. Il testo è passato con 429 voti a favore, 225 contrari e 19 astensioni.