Grosseto, l'arte salva il mare (anche grazie alla musa dei Pink Floyd)

Le opere della "musa" dei Pink Floyd - A focalizzare ulteriormente l'attenzione su questo progetto, che prevede la messa in mare di 100 blocchi di marmo, tra opere scolpite e non, la "partecipazione" di Emily Young. La scultrice 68enne, che leggenda vuole essere stata a 15 anni la "musa" dei Pink Floyd per la canzone "See Emily Play", ha realizzato infatti per il progetto "I Guardiani", quattro enormi teste di marmo di Carrara, alte tre metri e mezzo e pesanti di dodici tonnellate.



"Gesto artistico e ambientalista" - Come ha raccontato la Young al "Corriere della Sera", il progetto di "regalare" al mare le sue opere, che possono raggiungere quotazioni altissime, è apparso quantomeno bizzarro. "Quando ho raccontato il progetto al mio agente - ha spiegato l'artista - lui mi ha chiesto se ero impazzita. Ma non c'è alcuna follia nella mia decisione perché il mio non è solo un gesto artistico per creare, insieme ad altri scultori, un'agorà sottomarina, ma anche un gesto ambientalista contro lo scempio delle reti a strascico che distruggono i fondali. Le nostre statue non solo saranno guardiani di bellezza, ma impediranno che qualcuno continui lo scempio".