Greta Thunberg, rifiutato un premio da 46mila euro: "Al movimento per l'ambiente non serve"

Greta Thunberg è stata premiata dall'associazione per la cooperazione dei Paesi del nord Europa The Nordic Council con un premio da 46mila euro, ma lei ha deciso di rifiutarlo per mandare un segnale forte. A darne la notizia è proprio la giovane attivista tramite il suo profilo Instagram, dove scrive: "Voglio ringraziare il Consiglio Nordico per il premio, è un grande onore per me. Ma il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbiamo bisogno, invece, è che la gente e i nostri politici inizino ad ascoltare la scienza. Per questa ragione ho deciso di non accettare il premio e nemmeno il compenso di 500mila corone svizzere (circa 46mila euro)".