Grande Barriera corallina, scatta l'emergenza: persa la metà dei coralli

Scatta l'Sos ambientale per la Grande barriera corallina. La meraviglia naturale al largo delle coste australiane ha perso la metà dei suoi coralli negli ultimi trent'anni in seguito all'aumento delle temperature dovute ai cambiamenti climatici. A segnalarlo è la ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of the Royal Society B e coordinata da Andy Dietzel, dell'australiano Arc Center of Excellence for Coral reef studies.