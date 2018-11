Nel Circolo polare artico nascerà Svart, l hotel più ecologico al mondo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sarà un hotel a minimo impatto ambientale, costruito nella zona più incontaminata del pianeta. L'hotel più ecologico sarà pronto in Norvegia nel 2021, sorgerà in pieno Circolo polare artico e offrirà una vista di 360 gradi sul ghiacciaio Svartisen, da cui prende il nome di Svart. L'opera nasce da una collaborazione tra la società di vacanze green Miris e gli architetti di Snohetta. Si tratta del primo hotel che rispetterà tutti i parametri di sostenibilità ambientale, generando quindi altrettanta energia di quanta ne occorre per costruirlo.