Milano, il ritorno a scuola è senza plastica: Marco Mengoni e il sindaco Sala distribuiscono le borracce

Milano dice no alla plastica e dà il via all'anno scolastico in ottica green. Circa 50 bambini che iniziano la prima elementare hanno ricevuto dal sindaco, Giuseppe Sala, e dal cantante Marco Mengoni, le borracce che il Comune ha deciso di distribuire nelle scuole per combattere l'utilizzo della plastica. Sono 100mila in tutto le borracce che verranno consegnate nelle scuole elementari e medie della città, in collaborazione con le società MM e A2A. "Abbiamo calcolato che a Milano ci saranno 30 milioni di bottiglie in meno all'anno grazie all'utilizzo di queste borracce - ha detto Sala ai bambini riuniti nel cortile della scuola -. L'acqua del sindaco è buona e costa pochissimo quindi vi invito a berla nelle vostre case". (Foto Comune di Milano)