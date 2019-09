Milano, Edison e Politecnico inaugurano il nuovo polo di innovazione nell energia

Giovedì 12 settembre è stato inaugurato a Milano Officine Edison, il nuovo polo per l’innovazione e la sperimentazione di soluzioni digitali applicate al settore dell’energia. Situato nel quartiere Bovisa, all'interno del PoliHub del Politecnico di Milano, ospiterà il Digital Center e le attività di Ricerca Sviluppo e Innovazione dell'azienda. "La collaborazione tra Edison e il Politecnico di Milano è il rapporto tra due eccellenze italiane da sempre impegnate nella crescita del Paese. Oggi continuiamo a unire le forze per cogliere le formidabili opportunità offerte dalla digitalizzazione e per produrre innovazione in campo energetico", ha dichiarato l'amministratore delegato di Edison Nicola Monti. "Le Officine Edison sono l'esempio virtuoso di come imprese, istituzioni, mondo accademico e giovani generazioni possono dare un contributo concreto alla creazione di progetti innovativi, per costruire un mondo sempre più sostenibile e a misura delle comunità e del tessuto economico del territorio". Per il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, Officine Edison "contribuisce allo sviluppo di un distretto di innovazione che prende forma dai grandi modelli internazionali. Un ecosistema tra università, imprese e startup. Un punto nodale per l’interazione tra discipline e approcci a favore dell’innovazione e della competitività. Una comunanza di intenti e una vicinanza fisica che genera massa critica, che attrae capitali e idee. Ben vengano iniziative che danno ossigeno alla ricerca, che alimentano lo scambio di idee tra pubblico e privato, che moltiplicano l’interesse degli investitori, che guardano al futuro delle nuove generazioni". "Un nuovo polo di ricerca, sviluppo e innovazione è un’ottima notizia per l’intera città", ha commentato l'assessore alla Trasformazione digitale del capoluogo lombardo Roberta Cocco. "Milano sta cambiando velocemente, è una città in piena trasformazione, sia urbana sia digitale, che negli ultimi anni ha saputo attrarre risorse, investimenti e talenti italiani e internazionali, anche grazie alla collaborazione tra i vari settori che, insieme, hanno raggiunto ottimi risultati - ha aggiunto -. L'obiettivo comune è ambizioso: tutti insieme possiamo generare valore per il territorio e portare Milano a competere con le grandi metropoli internazionali".