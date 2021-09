24 settembre 2021 10:51

Fridays for Future, i ragazzi tornano in piazza per il clima

Torna "Fridays for future". A Roma, Milano, Torino, Firenze e in molte altre città gli studenti protestano con cartelli e striscioni inneggianti alla salvaguardia dell'ambiente. Si sono dati appuntamento dopo circa un anno di stop dovuto alla pandemia, per spostare ancora una volta l'attenzione sulla crisi climatica. Figura alla guida del movimento Greta Thunberg si presenterà davanti al Reichstag, dove siedono i deputati tedeschi. La giovane attivista svedese sarà in piazza a Milano il primo ottobre: "Faremo un grande sciopero con Greta a Milano. Le nostre proposte ci sono da tempo - afferma Martina Comparelli, portavoce dei Fridays for Future - sono contenute nel documento 'Ritorno al futuro', un Piano per ripartire".