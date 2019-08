Elba pulita, volontari raccolgono rifiuti vecchi di trent anni

Seicento pezzi di polistirolo, 45 tra lattine e scatolette di tonno, 10 bottiglie di plastica, 5 boe, 13 pezzi di vetroresina, suole e gomma varia, uno stivale intatto. E poi, non senza sorpresa, un pacchetto di patatine che ha impressa come data di scadenza il 2 settembre 1990. Sono i rifiuti raccolti dai "salandri", due spiaggette selvagge all'Elba, dai volontari di Legambiente e Diversamente Marinai, che in questi giorni stanno ripulendo le spiagge dell'isola dai rifiuti. E, spiega l'asssociazione Diversamente Marinai con un post su Facebook, "stiamo portando alla luce rifiuti vecchi di trent'anni! Il morale del gruppo cala come mai era successo prima, affiora tristezza, rabbia, afflizione, a tratti disperazione".