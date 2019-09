Dl Clima, bozza: dal maxi-sconto del 20% su prodotti "sfusi" al miglioramento della qualità dell'aria, ecco tutti i punti

La scheda 18 settembre 2019 17:05 Dl Clima, bozza: dal maxi-sconto del 20% su prodotti "sfusi" al miglioramento della qualità dellʼaria, ecco tutti i punti Tra le misure presentate anche un programma di incentivazione del trasporto sostenibile nelle grandi città

Dal maxi-sconto del 20% sui saponi o alimentari "sfusi", privi cioè di confezioni di plastica, alle disposizioni per velocizzare la pianificazione di emergenza per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Sono solo alcuni dei punti contenuti nella bozza del decreto Clima, che dovrebbe essere all'esame del prossimo Consiglio dei ministri. Nella bozza sono presenti anche misure urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria.

I punti della bozza del decreto Clima:



Maxi-sconto del 20% sui prodotti "sfusi" - Nel decreto per la promozione dell'economia verde è presente un maxi-sconto sui saponi o alimentari sfusi, privi di confezione di plastica. "Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari". Lo sconto è diretto per gli acquirenti e sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10 milioni l'anno, per i venditori.



Piani di emergenza più veloci per impianti rifiuti - All'articolo 10 ci sono disposizioni per velocizzare la pianificazione di emergenza per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In particolare, la norma in questione punta a modificare l'articolo 26-bis del primo decreto Sicurezza dove regola l'applicazione dei piani di emergenza interna agi impianti di rifiuti; e cioè viene espunto dal testo il riferimento alla "rilevanza" degli incidenti.



Incentivi a trasporti e qualità aria - Un programma di incentivazione del trasporto sostenibile nelle grandi città e un insieme di misure urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria. Tra i punti, credito di spesa per i cittadini che rottamano autovetture Euro 4 e diffusione di trasporti a zero emissioni, trasporto scolastico sostenibile e incentivi per il trasporto a domicilio. Inoltre, azioni di imboschimento e l'indicazione ogni anno di una "Città verde d'Italia".



Stop spese sussidi inquinanti entro il 2040 - Le "spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi sono ridotte nella misura almeno pari al 10% annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040". Le risorse che lo Stato recupera - spiega l'articolo 6 del testo - andranno in un Fondo ad hoc al ministero dell'Economia per finanziare "innovazione, tecnologie e modelli di produzione e consumo sostenibili".