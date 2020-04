Coronavirus, in Italia -35% di Co2 in 2 mesi: quanto target di 10 anni 

Crollo della Co2 in Italia per l'effetto del lockdown da coronavirus. In soli due mesi le emissioni di anidride carbonica hanno raggiunto un -35%, target molto vicino a quello che dovrebbe essere il taglio da raggiungere in un decennio per centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. E' quanto emerge dai dati elaborati da "Italy for Climate", iniziativa promossa da imprese italiane della green economy.

