Clima, Ue: ok al taglio del 37,5% di anidride carbonica delle auto al 2030

Via libera definitivo del Consiglio Ue alle nuove regole sul trasporto pulito. Le emissioni di anidride carbonica delle nuove auto dovranno ridursi del 37,5% dal 2020 al 2030, con un obiettivo intermedio del 15% al 2025. Della stessa proporzione il taglio richiesto, per il 2025, per furgoni e pulmini, per i quali il target al 2030 è fissato al 31%. Per il Consiglio è "un altro passo avanti per raggiungere gli obiettivi in materia di clima".