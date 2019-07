Clima, studio: tra pochi anni a Milano sarà "rovente" come Dallas

Milano come Dallas, città del profondo Sud americano, almeno dal punto di vista climatico, nel giro di pochi anni. E' il verdetto di uno studio pubblicato su Plos One che analizza quali impatti avrà la crisi climatica su 520 città del mondo da qui al 2050, creando paralleli allarmanti. Londra somiglierà meteorologicamente all'attuale Barcellona, Monaco di Baviera a Milano, Stoccolma a Budapest, Seattle a San Francisco, Madrid a Marrakech ed Edinburgo a Parigi.

Oltre tre quarti delle principali città del pianeta, riporta il Corriere della Sera, subiranno cambiamenti "sorprendenti" per temperatura e piovosità, avvertono i ricercatori dell'Università ETH di Zurigo. Il trend vede uno spostamento delle città nell’emisfero settentrionale verso condizioni climatiche che oggi si trovano circa 1.000 chilometri più a sud, direzione Equatore. Con effetti incalcolabili su salute pubblica e infrastrutture. Nelle città europee le temperature aumenteranno in media di 3,5° C gradi d’estate e 4,7 in inverno. A Milano è prevista un’impennata fino a 7,2° nel mese più caldo, con una media annua di + 2,5°.



Bisogna prepararsi, avvertono gli scienziati. "Le ondate di calore in Europa stanno dimostrando quanto sia già forte la tendenza al riscaldamento - afferma il professor Friederike Otto dell’Università di Oxford -. Dobbiamo adattarci, avvertire le persone e attuare piani d’azione a livello globale".