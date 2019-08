Clima, Studio Cnr, ghiacciaio Marmolada scomparirà tra 25 anni

Le Dolomiti. Come avverte Colucci: "Sono destinate a scomparire a meno che non ci sia la scelta, non del singolo governo ma planetaria, di passare alle energie rinnovabili nel minor tempo possibile e nella maniera più completa. Se avessimo iniziato trent’anni fa, ora saremmo più tranquilli e invece dobbiamo fare in fretta, il rischio è che il fenomeno acceleri". I teloni sulla Marmolada. "Ci sono ancora, ma servono solo a rallentare localmente il fenomeno, non a impedire al ghiaccio di sciogliersi".



La causa. La colpa è dell’uomo, dell’inquinamento che produce e che ha sconvolto l’equilibrio naturale. Responsabile del riscaldamento globale è il gas serra, di cui ci serviamo per produrre energia.



Gli effetti del surriscaldamento. "Il risultato è che le estati sono più lunghe e calde, gli inverni brevi e con sempre meno neve e dalla metà degli anni Ottanta le temperature sono solo in salita. Fino ad allora - chiarisce Colucci - anche sotto i tremila metri d’estate rimaneva un po’ di neve sul ghiaccio, che lo preservava e creava la riserva necessaria a formarne altro. Oggi osserviamo spesso la quasi completa scomparsa del manto nevoso: il ghiaccio resta esposto al sole e si fonde. In media si perde da mezzo metro a un metro di spessore all’anno".



L'esempio di Greta per il clima non basta. "Tutto questo oggi lo dice Greta, ma la scienza lo ripete da trent'anni - ammonisce Colucci- eppure siamo tutti inascoltati. Hanno più credito i negazionisti e gli ignoranti che parlano di temi che non conoscono".



Influenze anche sul turismo. "Soprattutto dopo l’uragano Vaia del 29 ottobre scorso, che ha devastato le nostre montagne, è emersa con forza la necessità di non sottovalutare i mutamenti climatici e anzi di prevenirli — riflette Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno —. Il riscaldamento globale va affrontato con l’aiuto degli esperti, che possono aiutare la politica a prendere le giuste decisioni. Mi metto a disposizione per contribuire alla salvaguardia del territorio".