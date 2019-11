Clima, quarto sciopero globale di "Fridays For Future"

Il 29 novembre non è solo il giorno del Black Friday . Torna in tutto il mondo lo sciopero globale del clima di "Fridays For Future" , il movimento di Greta Thunberg . E' il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta proprio in risposta al black friday e perché il 2 dicembre si apre a Madrid l'annuale conferenza sul clima dell'Onu.

I Paesi del mondo devono cominciare a discutere di come aumentare il loro sforzo per la riduzione dei gas serra, visto che gli impegni presi a Parigi nel 2015 sono ormai considerati insufficienti per contenere il cambiamento climatico nei limiti previsti dall'Accordo (2 gradi dai livelli pre-industriali, 1,5 se possibile).

I ragazzi di Greta vogliono quindi far sentire la loro voce ai grandi della Terra, vogliono ribadire che bisogna agire subito e in modo drastico per salvare il pianeta. Ma la data del 29 novembre è stata scelta anche perché è quella del Black Friday, la giornata degli sconti, che dagli Stati Uniti si è ormai diffusa in tutto il mondo. Per "Fridays For Future", il Black Friday è il simbolo del consumismo insostenibile, di uno sfruttamento fuori controllo delle risorse, che impoverisce il pianeta e aumenta il riscaldamento globale.

Non a caso, FFF Italia ha scelto l'hashtag #BlockFriday per lo sciopero. Manifestazioni sono previste in quasi tutti i Paesi del mondo. L'obiettivo è superare la partecipazione record dell'ultimo sciopero: secondo il movimento, 7,5 milioni di persone. In Italia ci saranno cortei, presidi ed eventi in almeno 139 comuni. Oltre agli studenti, parteciperanno anche tutte le principali associazioni ambientaliste.

I ragazzi italiani di Greta presentano tre rivendicazioni: abbandonare le fonti fossili, garantire giustizia climatica a tutti i popoli, ascoltare la scienza. Per la prima volta alle manifestazioniper non parteciperà Greta Thunberg, che si trova su una barca a vela in mezzo all'Atlantico, impegnata a tornare in Europa dall'America a zero emissioni, ma ci sarà alla Cop di Madrid.