Clima, Parigi annuncia l'ecotassa sui biglietti aerei dal 2020

La misura, decisa nel quadro del secondo Consiglio di Difesa Ecologico riunito da Macron al palazzo dell'Eliseo, verrà inclusa nella legge finanziaria del 2020 e si applicherà a tutte le compagnie aeree.



L'ecotassa aerea, che si applica solo ai voli in partenza dalla Francia e non a quelli in arrivo, sarà di 1,50 euro in classe economica per i voli interni ed europei, di 9 euro per i voli in business, di 3 euro per i voli extra-Ue in classe economica e di 18 euro per quelli in business.



Secondo i calcoli dell'esecutivo, la tassa dovrebbe portare alle casse dello Stato un totale di 182 milioni di euro già a partire dal 2020. Soldi, ha precisato il ministro dei Trasporti Elisabeth Borne, che verranno dedicati a investimenti in infrastrutture di trasporto più moderne e rispettose dell'ambiente, in particolare, nel campo ferroviario.