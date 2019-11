Clima, nessun Paese del G20 in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi | Fanalino di coda è l'Australia

Nessuno dei Paesi del G20 è sulla giusta strada per raggiungere gli obiettivi dell'accordo sul clima del 2015, cioè contenere l'aumento della temperatura media entro 2 gradi centigradi rispetto al periodo pre-industriale. Maglia nera all'Australia ma pure le performance dell'Italia sono da migliorare per le emissioni nei trasporti e nell'edilizia. Lo rivela il report annuale "Brown to green" di Climate Transparency sulla base di 80 indicatori.