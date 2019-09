Clima, migliaia di studenti in piazza in 160 città: "Ci avete rotto i polmoni", "La nostra casa è in fiamme"

Sono quasi tutte ragazze a guidare i cortei del clima in tutto il mondo e ad animare i comitati locali del movimento di Greta Thunberg. In Italia per esempio, a Milano la leader del movimento è Miriam Martinelli, 16 anni, e sui palchi di Rima ad arringare i giovanissimi manifestanti è salita Francesca Travaglino a Roma, mentre a portare le istanze del movimento allo Youth Climate Summit dell'Onu a New York, il 21 settembre c'era la romana Federica Gasbarro. All'estero non è diverso: negli Stati Uniti c'è Jamie Margolin, in Germania Luisa Neubauer, in India Ridhima Pandey (che a 12 anni ha fatto causa allo stato indiano per inerzia sulla crisi climatica), in Belgio Anuna De Wever, in Grecia Ariadne Papatheodorou, in Svezia Isabelle Axelsson, in Irlanda Teresa Sebastian, in Slovenia Varja Uulovi.