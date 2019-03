Clima, Mattarella: "Siamo sull'orlo di una crisi globale"

"La noncuranza dell'ambiente è ingiustificata" - Sul versante dei disastri ambientali, "limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano prepotentemente, per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più lungo periodo, è un incauto esercizio da sprovveduti", ha evidenziato Mattarella durante la commemorazione delle vittime della tempesta in Veneto. "Mai come in occasione della tempesta Vaia è innegabile che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della popolazione. Sentire parlare della desertificazione di ampie fasce delle terre africane o dei violenti tifoni nei Caraibi, sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in Asia, appariva qualcosa di remoto, che non ci riguardava".



"No a soluzioni negative del passato" - Secondo il presidente della Repubblica, per la tutela dell'ambiente "vanno respinte decisamente tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premessa per futuri disastri. Opere di contenimento e regimentazione, se non suffragate dall'apprendimento delle precedenti esperienze, non ottengono risultati positivi e violano equilibri secolari che vanno difesi".



"La tutela idrogeologica salva la vita delle persone" - Il Capo dello Stato ha poi sottolineato l'importanza della tutela idrogeologica, definita "amica delle persone, perché ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità, accompagnata". Il territorio del nostro Paese è "fragile e le conseguenze dell'abbandono dei territori, verificatosi sulle Alpi e sugli Appennini, vengono pagate, a caro prezzo, anche dagli insediamenti urbani e produttivi in pianura", ha proseguito.



Greenpeace: "Grazie a Mattarella, governo segua il suo esempio" - Il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, ha ringraziato Mattarella affermando che il numero uno del Quirinale "ci ricorda, ancora una volta, l'emergenza climatica in atto e quanto sia necessario che il rispetto dei limiti naturali sia non solo parte integrante della vita di ognuno di noi ma anche delle decisioni che prendono i nostri amministratori e coloro che sono responsabili delle scelte politiche". Le conseguenze di queste decisioni, "dalla più piccola alla più grande, peseranno sulle spalle dei nostri figli e nipoti più ancora che sulle nostre", ha aggiunto Onufrio.