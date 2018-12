Clima, Coldiretti: "Il 2018 è l'anno più caldo di sempre in Europa"

Il 2018 si classifica fino ad ora come l'anno più caldo di sempre in Europa, con temperature superiori di 1,80 gradi rispetto alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti sui primi 11 mesi dell'anno, in cui si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca fino ad ora al quarto posto tra gli anni più bollenti con una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, superiore di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo.

La rilevazione, precisa la Coldiretti, avviene a pochi giorni alla conclusione del Summit di Katowice sul clima COP24 e conferma la necessità di una azione più incisiva da parte dei Paesi del globo visto che in 5 dei sei continenti nel 2018 si sono registrate temperature che si classificano nella top ten delle più altre dal 1910.



La tendenza al surriscaldamento è evidente anche in Italia dove quest'anno non si sono mai registrate temperature così elevate dal 1800 con valori superiori di 1,77 gradi la media storica. La classifica degli anni interi più caldi da oltre due secoli si concentra infatti nell'ultimo periodo e comprende nell'ordine anche il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994.



Un processo che è accompagnato da una progressiva tropicalizzazione del clima con il moltiplicarsi di eventi estremi che hanno provocato solo quest"anno fino ad ora danni per 1,5 miliardi di euro all'agricoltura. L'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma e, sottolinea ancora la Coldiretti, si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal maltempo al sole.