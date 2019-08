Clima, Greta Thunberg salpa per summit a NY in barca a vela

L'attivista per il clima Greta Thunberg è partita in barca a vela dal porto di Plymouth, nel Regno Unito, con destinazione New York: è diretta al summit sul clima delle Nazioni Unite in programma il 23 settembre. La 16enne veleggerà per due settimane sulla barca da regata di 18 metri Malizia II, accompagnata dallo skipper e principe monegasco Pierre Casiraghi, affiancato al timone dal velista tedesco Boris Herrmann.