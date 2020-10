Clima, al Polo Sud buco dell'ozono mai così esteso

Il 2020 passerà alla storia come l'anno della pandemia da Coronavirus. Ma ci sono problemi altrettanto grandi con cui l'uomo convive da più tempo. Uno di questi è il riscaldamento globale e la concentrazione di ozono nella stratosfera. Quest'anno, infatti, il buco dell'ozono al Polo Sud ha toccato il suo record per estensione e profondità, raggiungendo quasi lo zero a causa di un vortice polare: lo afferma il Copernicus climate change service.