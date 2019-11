Clima, Aie: fare di più per limitare emissioni o rischio catastrofe 

La crescita delle energie rinnovabili accelererà nei prossimi decenni, ma questo potrebbe non essere sufficiente per mettere un tetto alle emissioni del settore energetico prima del 2040. Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia. "Per essere in linea con i target di Parigi c'è bisogno di enormi sforzi per spingere l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e le altre tecnologie di energia pulita", spiega infatti l'Aie.