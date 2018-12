Clima, 1,6 mln di firme per fare causa alla Francia: "Ha fatto poco"

Oltre 1,6 milioni di persone hanno firmato una petizione per citare in giudizio la Francia sul clima, accusandola di non aver fatto abbastanza per combattere il cambiamento climatico. L'iniziativa è stata lanciata da Greenpeace, Oxfam e 2 gruppi ambientalisti francesi. Il direttore di Greenpeace France ha spiegato che lo scopo è quello di una eventuale sentenza della corte che imponga alla Francia di abbassare ancora le emissioni di carbonio.