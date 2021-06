Cingolani: "La direttiva Ue sulla plastica monouso è assurda" 

"Allo stesso tempo - ha detto ancora il ministro - la Ue sta finanziando grandi progetti europei per sviluppare plastiche biodegradabili. Anche a livello continentale ci sono segnali contrastanti, che vanno chiariti. La nostra comunità scientifica ha una leadership a livello mondiale sullo sviluppo di materiali biodegradabili, ma in questo momento non sono utilizzabili dall'industria, perché c'è una direttiva europea nuova e assurda".

Scatta obbligo Ue taglio consumi tazze di carta e plastica

Dal 3 luglio entrerà dunque in vigore la direttiva europea Sup (Single use plastic), che darà il via alla riduzione della plastica monouso. Da questa data scatterà la messa al bando di prodotti come bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, palette, bastoncini per palloncini, tazze, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile. Sui bicchieri in carta con strato di plastica, la norma europea introduce l'obbligo di ridurre i consumi.