Campania "plastic free", sui lidi consentiti solo prodotti monouso

La Campania sempre più "plastic free" . A partire da quest'estate, infatti, sulle coste sarà possibile utilizzare solo contenitori, bicchieri o altri prodotti monouso biodegradabili : lo prevede una legge regionale, annuncia il governatore Vincenzo De Luca, che "mira alla salvaguardia del mare e, più in generale, dell’ambiente della nostra regione". La norma, in realtà, segue il modello Ischia ; sull'isola già lo scorso maggio i sei Comuni adottarono (con successo) delle ordinanze per bandire completamente la plastica dalle spiagge.

Dunque. seguendo il modello ischitano, con la nuova legge regionale dalla prossima stagione turistica i lidi non potranno più somministrare alimenti e bevande in contenitori usa e getta di plastica non riciclabile: al loro posto dovranno essere utilizzati bottiglie, bicchieri, piatti e posate in materiale biodegradabile. Ma la legge va a colpire anche i turisti e i frequentatori delle spiagge, a cui sarà vietata l’introduzione di qualsiasi contenitore in plastica.

A proporre la legge il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Ora ci attendiamo particolare attenzione da parte dei Comuni nel far rispettare la norma e irrogare le sanzioni. Troppo spesso abbiamo assistito a ordinanze sul plastic free alle quali non è corrisposta l’effettiva riduzione dell’impiego della plastica monouso".