Brasile, chiazze di petrolio su centinaia di spiagge: 105 le località coinvolte

Una vastissima chiazza di petrolio ha colpito la costa nord-orientale del Brasile raggiungendo varie spiagge: lo rende noto l'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), secondo cui l'unico Stato del Nordest a non essere stato toccato finora è quello di Bahia. Complessivamente la marea nera si è spinta fino a 105 località di 48 comuni, ma la provenienza è ancora sconoscuta. Il petrolio è stato individuato in nove tartarughe, sei delle quali ritrovate morte, e su un uccello, anch'esso morto. Secondo Ibama, non ci sono prove di contaminazione di pesci e crostacei, ma la valutazione della qualità della pesca nelle aree colpite per il consumo umano è responsabilità dell'agenzia di sorveglianza sanitaria.