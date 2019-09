Appello di Greta Thunberg al Congresso Usa: "Unitevi in nome della scienza"

Greta Thunberg ha tenuto un discorso al Congresso americano a Washington durante un'audizione speciale per i cambiamenti climatici. "Non dovete ascoltare me ma quello che dicono esperti e scienziati: unitevi in nome della scienza", ha detto la 16enne svedese divenuta simbolo del movimento ecologista globale. "Non invitateci qui per dirci quanto siamo di ispirazione, senza poi fare nulla. Quello che fate non è abbastanza", ha concluso.