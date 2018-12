Ambiente, Rapporto Ispra: "Brescia è la città italiana più inquinata, Viterbo la più pulita"

Brescia è la città italiana più inquinata del 2018. Insieme al comune lombardo, altri 19 in Italia hanno registrato valori oltre la norma giornaliera di pm10. Mentre a Viterbo si respira aria pulita. A fotografare la situazione è il Rapporto Ispra-Snpa, Qualità dell'Ambiente Urbano che analizza il livello di inquinamento in 120 città e 14 aree metropolitane. I dati preliminari, aggiornati al 10 dicembre, evidenziano che a Brescia il livello è stato superato per 87 giorni. La situazione non è rassicurante neppure a Torino e Lodi dove la concentrazione di particelle inquinanti ha oltrepassato il limite 69 volte nel 2018. Non solo inquinamento, però, nello studio, ma anche voragini. Il primato a Roma.