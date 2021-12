Ambiente, con #Cambiagesto 190 chili di mozziconi di sigarette raccolti in 30 città

Ufficio stampa

Raccolti 190 chili di mozziconi di sigaretta in 30 città e distribuiti 270mila portamozziconi. La lotta ai fumatori incivili per la tutela dell'ambiente non si ferma. Questi i nuovi risultati della campagna green #Cambiagesto, nata per favorire la sensibilizzazione sulla salvaguardia ambientale, promossa e finanziata da Philip Morris Italia con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica. Numeri ottenuti nel 2021, "grazie alla collaborazione delle organizzazioni Retake e Plastic Free e al supporto di oltre 2.500 volontari e circa 700 tabaccherie: è stato un viaggio bellissimo in tutt'Italia", ha commentato il responsabile della comunicazione e della sostenibilità di Philiph Morris Italia Michele Samoggia.