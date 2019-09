Amazzonia, la deforestazione è cresciuta del 300% in un anno

Agosto è da sempre uno dei mesi di maggiore siccità e di incendi naturali, ma quest'anno, sottolineano i media locali, i roghi hanno avuto un notevole aumento a causa delle azioni criminali degli agricoltori, in particolare dei produttori di soia, e dei disboscatori.



Onu: "Deforestazione è catastrofe umanitaria" - Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha definito la deforestazione in Amazzonia "una catastrofe umanitaria" per le popolazioni indigene che vivono nella foresta, con "un impatto terribile per tutta l'umanità".



In un discorso al Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu a Ginevra, ripreso dai media brasiliani, Bachelet si è detta "profondamente preoccupata dalla rapida accelerazione della deforestazione in Amazzonia", e ha chiesto ai governanti dei Paesi amazzonici che "implementino al più presto politiche ambientali a lunga scadenza e sistemi di incentivazione che rilancino la sostenibilità'" nella foresta pluviale. Al di là della responsabilità dei Paesi amazzonici, ha aggiunto, "nessun Paese e nessun dirigente politico possono chiamarsi fuori" dalla crisi dell'Amazzonia, perché "tutte le nazioni, tutti i tessuti sociali, politici e culturali di tutti gli Stati" sentono il suo impatto.