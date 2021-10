Agenzia internazionale per l'energia: transizione green troppo lenta

-afp

La transizione del mondo verso l'energia pulita è ancora troppo lenta per soddisfare gli impegni climatici, e ciò che rischia di alimentare una maggiore volatilità dei prezzi. E' il monito dell'Agenzia internazionale per l'energia, secondo cui "non stiamo investendo abbastanza per soddisfare le future esigenze energetiche, e le esitazioni stanno preparando il terreno per un periodo estremamente incerto".