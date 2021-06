Addio a piatti e cannucce monouso in plastica: il 3 luglio scatta il bando Ue

ansa

Addio a cannucce, piatti e posate in plastica monouso: il 3 luglio entra infatti in vigore la direttiva europea Sup (Single Use Plastic) che li mette al bando. A partire da sabato potranno essere venduti solo per esaurire le scorte, dopodiché saranno totalmente vietati. Nell'elenco degli oggetti banditi rientrano anche bastoncini dei cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo.