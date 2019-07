A Milano le caserme diventano "verdi": ecco il piano per riqualificarle

E' stato presentato a Milano 'Caserme Verdi', il piano di ammodernamento 'green' delle caserme. "Si tratta di un progetto da un miliardo e mezzo che saranno spesi nell'arco di 15-20 anni " ha precisato il generale Gianpaolo Mirra, del Dipartimento infrastrutture dell'Esercito. "Le caserme saranno strutture nuove, con lavori di bonifica ambientale". Il piano, a livello nazionale, individua al momento 26 strutture . Quelle scartate saranno valorizzate in altro modo: non è esclusa la possibilità di una collaborazione con l'edlizia privata.

Già presentato a Roma, il progetto 'Caserme Verdi' è stato esposto anche a Palazzo Cusani, sede del Comando militare Esercito Lombardia, a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. Nei prossimi vent'anni le numerose infrastrutture militari (alcune non più operative e in stato di degrado) saranno oggetto di un grande piano di ammodernamento, che coinvolgerà la città con nuovi spazi e aree fruibili al pubblico. "E' un bel progetto che avvicina Esercito e cittadinanza" ha commentato Sala. "Riorganizzare il parco infrastrutturale - ha spiegato il Capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina - è necessario per il benessere del personale, a cui servono basi militari di nuova generazione, modulari, dal basso impatto ambientale e a ridotti costi di manutenzione". A Milano il progetto comprende le caserme 'Santa Barbara' e 'Annibaldi', nella zona ovest della città, che si estendono complessivamente su una superficie di circa 30 ettari.