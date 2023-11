La Commissione Ue spenderà 186 milioni di euro per promuovere i prodotti agroalimentari

Nel 2024 verranno stanziati 185,9 mln di euro per finanziare attività di promozione di prodotti agroalimentari dentro e fuori l'Ue

La Commissione europea stanzierà 185,9 milioni di euro nel 2024 per finanziare attività di promozione dei prodotti agroalimentari europei sostenibili e di alta qualità in patria e all'estero. Il programma di lavoro sulla politica di promozione per il 2024 adottato dalla Commissione mira a sviluppare nuove opportunità di mercato, tenendo conto delle priorità politiche, dell'analisi delle esportazioni previste verso i mercati esistenti ed emergenti, nonché dei contributi delle parti interessate.

Le campagne promozionali sui prodotti agricoli dell'UE verranno progettate con l'obiettivo di aprire nuove opportunità di mercato agli agricoltori dell'UE e all'industria alimentare europea in generale, nonché per aiutarli a garantire le loro attività esistenti. Oltre ad aumentare la produzione e il consumo sostenibili di prodotti agricoli, la politica di promozione sostiene anche la ripresa sostenibile del settore agroalimentare dell'UE in un contesto economico difficile.

La Commissione Europea cofinanzia fino all'80% dei progetti selezionati, presentati da operatori privati, e gestisce anche proprie campagne di comunicazione nei paesi terzi. Tali attività possono includere la partecipazione a fiere agroalimentari, l'organizzazione di delegazioni commerciali in paesi terzi e lo sviluppo di manuali per l'ingresso nel mercato per gli esportatori.

Si prevede che le campagne promozionali selezionate nel 2024 includeranno prodotti provenienti da pratiche agricole sostenibili, che contribuiscono a ridurre la dipendenza da pesticidi e antimicrobici, minimizzare la fertilizzazione e l'inquinamento delle acque, ridurre le emissioni di gas serra, potenziare l'agricoltura biologica e migliorare il benessere degli animali. A questi prodotti agroalimentari prodotti in modo sostenibile saranno destinati specificamente 62 milioni di euro, di cui 42 milioni di euro per i prodotti biologici.

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare ulteriormente il riconoscimento del logo biologico dell'UE da parte dei consumatori europei e il consumo di prodotti biologici, in linea con il piano d'azione dell'UE per la produzione biologica. Un altro obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei regimi di qualità dell'UE e dei prodotti registrati come denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG). Sono oltre 3.500 le denominazioni di prodotti agroalimentari e bevande attualmente protette, garantendo ai consumatori prodotti genuini e preservando il patrimonio culturale e culinario dell'UE.

Anche la promozione del consumo di frutta e verdura fresca nel contesto di un'alimentazione equilibrata rimane una pietra angolare della politica di promozione dell'UE. L' ultimo esame dell'attuazione del programma ha concluso che frutta e verdura sono state la principale categoria di prodotti a beneficiare del cofinanziamento della politica di promozione dell'UE, con una quota compresa tra il 19% e il 30% del bilancio annuale totale della politica di promozione tra il 2016 e il 2019. Nel programma di lavoro 2024, più di 18 milioni di euro saranno destinati alla promozione della frutta e della verdura fresca.

Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne 2024 saranno aperti dal 18 gennaio al 14 maggio 2024 e sono gestiti dall' Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) . Possono presentare domanda di finanziamento e presentare proposte un'ampia gamma di organismi, quali organizzazioni commerciali e di produttori e gruppi agroalimentari responsabili di attività di promozione. I cosiddetti programmi "semplici" possono essere presentati da una o più organizzazioni dello stesso paese dell'UE. I programmi "multi" provengono da almeno due organizzazioni nazionali di almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni europee. Una mappa di tutte le campagne attualmente in corso nel mondo è disponibile sul sito web di REA .

Una giornata informativa si svolgerà a Bruxelles e online il 31 gennaio e il 1 febbraio 2024. Lo scopo è quello di presentare ulteriormente i criteri di ammissibilità e aggiudicazione, nonché le esperienze dei beneficiari dei programmi finanziati e di facilitare i contatti tra potenziali partner del progetto.