Marche, festa in Regione per Acquaroli: "Raccogliamo i frutti"

"Non mi aspettavo un risultato di queste dimensioni", ha detto dopo la riconferma alla presidenza
Festa in Regione, dopo la vittoria che lo ha confermato alla presidenza delle Marche per Francesco Acquaroli, arrivato a Palazzo Leopardi, sede del consiglio regionale, dopo aver festeggiato al proprio comitato elettorale. Accolto tra gli applausi degli esponenti della coalizione di centrodestra che lo ha sostenuto, Acquaroli ha salutato i presenti e si è concesso ai fotografi. "Non mi aspettavo un risultato di queste dimensioni - ha detto - quello che abbiamo seminato ha portato i suoi frutti".
