la vittoria del centrodestra

Marche, festa in Regione per Acquaroli: "Raccogliamo i frutti"

"Non mi aspettavo un risultato di queste dimensioni", ha detto dopo la riconferma alla presidenza

29 Set 2025 - 21:53
Festa in Regione, dopo la vittoria che lo ha confermato alla presidenza delle Marche per Francesco Acquaroli, arrivato a Palazzo Leopardi, sede del consiglio regionale, dopo aver festeggiato al proprio comitato elettorale. Accolto tra gli applausi degli esponenti della coalizione di centrodestra che lo ha sostenuto, Acquaroli ha salutato i presenti e si è concesso ai fotografi. "Non mi aspettavo un risultato di queste dimensioni - ha detto - quello che abbiamo seminato ha portato i suoi frutti".

