comincia lo spoglio

Regionali, attesa per i risultati in Val d'Aosta e Marche

Nelle Marche la sfida vede il centrodestra puntare sul governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e il centrosinistra sull'ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci

29 Set 2025 - 07:56
© Ansa

Urne chiuse in Valle d'Aosta dove, alle ore 8, comincia lo spoglio delle schede per eleggere il consiglio regionale che, a sua volta, dovrà scegliere il presidente della Regione. Nelle Marche, considerata ago della bilancia di questa tornata autunnale e dove la sfida vede il centrodestra puntare sul governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e il centrosinistra sull'ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci, si vota anche oggi, dalle 7 alle 15. Il conteggio dei voti comincerà subito dopo la chiusura dei seggi.

