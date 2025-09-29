Regionali, attesa per i risultati in Val d'Aosta e Marche

Nelle Marche la sfida vede il centrodestra puntare sul governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e il centrosinistra sull'ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci
© Ansa
Urne chiuse in Valle d'Aosta dove, alle ore 8, comincia lo spoglio delle schede per eleggere il consiglio regionale che, a sua volta, dovrà scegliere il presidente della Regione. Nelle Marche, considerata ago della bilancia di questa tornata autunnale e dove la sfida vede il centrodestra puntare sul governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e il centrosinistra sull'ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci, si vota anche oggi, dalle 7 alle 15. Il conteggio dei voti comincerà subito dopo la chiusura dei seggi.
Commenti (0)