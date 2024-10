Regionali Liguria 2024, come e quando si vota

Se gli elettori scelgono di votare solo per il Presidente della Giunta regionale, devono marcare con una "X" il nome e cognome del candidato. In questo caso la preferenza si considera espressa solo per il candidato presidente ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. C'è anche la possibilità del voto disgiunto: si fa una "X" sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale che si vuole votare e fare una "X" sul contrassegno di una lista provinciale non collegata al candidato Presidente prescelto. Il voto sarà valido sia per la lista che per il candidato.