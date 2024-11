Michele De Pascale, chi è il nuovo presidente dell'Emilia-Romagna

Nello stesso anno è vittima di un grave incidente d'auto insieme a Laura Casadio, figlia dell'ex presidente della provincia di Ravenna Claudio Casadio, che poi diventerà sua moglie. Il quadro clinico è drammatico: due fratture alla schiena, i polmoni collassati, un piede a rischio. De Pascale rimane dieci giorni in coma farmacologico, recuperando dopo anni di interventi e terapie.



La morte di Liverani e la vittoria a Ravenna Nel 2015 un'altra tragedia segna profondamente la sua vita: la perdita dell'amico, Enrico Liverani, candidato sindaco di Ravenna, muore in un incidente stradale a pochi mesi dal voto previsto nel 2016. Il Pd decide dunque di candidare De Pascale. "Il dolore per aver perso un amico e il compito di sostituirlo sono stati la prova più dura della mia vita", dirà poi De Pascale, capace di chiudere in testa il primo turno delle amministrative con il 46,5% dei voti e poi sorpassare definitivamente il candidato del centrodestra Massimo Alberghini nel ballottaggio. Pochi mesi dopo entra anche in carica come presidente della provincia di Ravenna. Nel 2019, poi, diviene anche presidente dell'Upi (Unione province italiane). Nel 2021 viene quindi riconfermato alla guida del comune di Ravenna.