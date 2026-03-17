Referendum, Meloni: "Chi vota No, si tiene sia me che questa giustizia"

Se vincesse il No al referendum sulla giustizia, "non mi dimetterei perché è mia intenzione terminare il mandato, portare a termine il lavoro e confrontarmi al cospetto degli italiani, facendomi poi giudicare sul complesso del lavoro che ho fatto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Pulp Podcast", il format di Fedez e Mr. Marra. "Se tu oggi voti No solo per mandare a casa la Meloni, potrebbe esserci il rischio che ti tieni sia la Meloni sia una giustizia che non funziona. Non mi sembra un affarone", ha aggiunto la presidente del Consiglio.