Ucraina, Meloni: Salvini? Sanzioni a Russia strumento più efficace che abbiamo

Che le sanzioni alla Russia non stiano funzionando "non mi torna.

La crescita di Mosca era prevista al 6%, ora stanno festeggiando per un -3,5% e ci metteranno 10 anni per tornare al Pil di prima della guerra. Le sanzioni sono lo strumento più efficace che abbiamo nelle condizioni in cui ci troviamo". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sulla posizione di Matteo Salvini sulle sanzioni.