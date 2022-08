Salvini: "Il mio Credo è laico, la vita è da preservare sempre"

Come indicato nel manifesto della Lega, il Credo è "un atto di fede laica, non in un 'Chi', ma in un 'qualcosa'.

Ovviamente questi valori vanno poi vissuti coerentemente". A chiarirlo è il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in una lettera al quotidiano dei vescovi, Avvenire, sottolineando che in ogni caso "credo nel valore della vita, da preservare dall`inizio alla fine". Salvini ribadisce quindi che "in una società liquida, sfiduciata, corrosa di relativismo, e infine sempre negativa è importante tornare a 'credere' in qualcosa".