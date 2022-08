Salvini al Tg4: "Reinvestire per italiani profitti di aziende energetiche"

Matteo Salvini al Tg4 ha parlato delle necessità di reinvestire socialmente i guadagni delle aziende energetiche dovuti all'aumento del prezzo del gas.

Il leader della Lega ha citato il caso di Eni, "passato da un profitto annuo di un miliardo a un profitto annuo di 7 miliardi". Per questo, ha spiegato Salvini, "per scelta politica del governo questi guadagni miliardari andrebbero reinvestiti a favore di pensionati o lavoratori in difficoltà".