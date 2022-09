Reddito cittadinanza, Tajani: principio giusto, applicazione no

"Il principio del Reddito di cittadinanza non era sbagliato, ma è la sua applicazione che ha portato a dare soldi a persone che non erano povere ma truffatori".

Lo ha detto Antonio Tajani (FI), sottolineando che "lo Stato ha il dovere di aiutare chi non è in grado di lavorare: per questo è necessario aumentare le pensioni minime e quelle di invalidità di fronte al caro bollette che colpisce in misura maggiore i cittadini della Campania e del Mezzogiorno che, a causa della povertà, consumano già meno gas ed elettricità".