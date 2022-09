Pnrr, Berlusconi: ridiscuterlo sarebbe illogico e pericoloso

"Ridiscutere il Pnrr sarebbe illogico e pericoloso, mentre non c'è nessun motivo vero per chiederlo".

Lo ha detto il leader di Forza Italia. "Aggiustamenti marginali naturalmente è del tutto ragionevole farli, in accordo con l'Europa, alla luce di mutate condizioni, ma nulla più di questo", ha aggiunto. Di tutt'altro avviso Giorgia Meloni. "Ridiscutere il Pnrr non credo che sia pericoloso. Banalmente credo che non sia un tema ideologico", ha sottolineato la leader di FdI. "Noi abbiamo i prezzi delle materie prime che sono aumentate sensibilmente. I soldi devono arrivare a terra, è questo l'obiettivo mio", ha spiegato.