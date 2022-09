Meloni: "No a scostamento di bilancio, sarebbero soldi dati a speculatori"

Giorgia Meloni, durante un incontro con Cna, ribadisce il suo no allo scostamento di bilancio.

"Non ritengo sia oggi necessario lo scostamento di bilancio perché le risorse ci sono: i fondi della programmazione europea, l'extragettito dello Stato e gli extra profitti". La leader di Fratelli d'Italia motiva il suo no dicendo: "E' l'ultima ratio perché se non metti un tetto al prezzo del gas i soldi con cui ti indebiti, i 30 miliardi, li stai dando alla speculazione dei grandi player dell'energia".