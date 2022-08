Meloni: "Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale"

Il reddito di cittadinanza "è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l'anno".

È il giudizio della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ne parla su Facebook in un video dal titolo "Pronti a combattere la povertà investendo sul lavoro". Il reddito di cittadinanza, spiega, "ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici, e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza sono stati alla fine assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso".