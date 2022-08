Meloni avvisa Salvini: flat tax? "Si decide dopo il voto"

Nel centrodestra "il tema di diminuire la pressione fiscale è fondamentale.

Su quale sia il modo migliore per farlo dipende anche dal risultato delle elezioni". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che sulla flat tax auspicata da Salvini dice: "Per noi va applicata sui redditi incrementali, una tassa piatta su tutto quello che fatturi in più rispetto all'anno precedente". Poi, aggiunge, "la nostra priorità è aumentare i soldi in busta paga e favorire le assunzioni. Abbiamo bisogno di favorire le assunzioni, dobbiamo capire che la povertà non si abbatte tramite decreto".