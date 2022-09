Luigi Di Maio: "Un voto a impegno civico è un voto per fermare l'aumento sulle bollette"

Dopo il collegamento con il leader della Lega Matteo Salvini , il salotto di "Pomeriggio Cinque" accoglie

Luigi Di Maio

Giuseppe Conte

, che oltre a presentare il suo programma elettorale in vista del voto di domenica 25 settembre ha l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di. "Quando è arrivato nel movimento ha iniziato a colpire il governo Draghi, di cui facevo parte, per farlo cadere, a tal punto da aver messo alla porta me e altre 70 parlamentari. Con questo ha di fatto messo a rischio il reddito di cittadinanza, perché adesso ci ritroviamo con Giorgia Meloni che lo vuole abolire".

Di Maio ha dunque spiegato di aver fondato

Impegno Civico

con l'impegno di "difendere i risultati ottenuti" e di ottenere altri risultati: "Con la colizione progressista in cui ci presentiamo, ho chiesto a tutti di garantirmi che il reddito di cittadinanza non sarebbe stato toccato nel caso di vittoria. Come in tutte le cose ci sono persone che se ne sono approfittate, ma per molti sarebbe stato impossibile affrontare la pandemia e l'attuale crisi delle bollette senza questo sostegno".



L'intervista di Barbara d'Urso continua proprio sull'aumento del prezzo di gas ed energia: "Da ministro degli Esteri devo aiutare gli italiani e mi sto battendo con tutte le mie forze per stabilire a livello europeo il

tetto massimo al prezzo delle bollette

. Dobbiamo ottenerlo il prima possibile e un voto a Impegno Civico è un voto per fermare questo aumento".

In merito al lavoro, Di Maio ricorre a un

salario equo

governo di centrodestra

da adeguare al costo della vita: "Significa pagare le persone per quello che valgono, anche rispetto all'andamento dei prezzi di acquisto". E di fronte all'ipotesi di uncommenta: "Berlusconi, Salvini e Meloni non vanno molto d'accordo tra loro e l'Italia non merita litigi dalla mattina alla sera. Io voglio portare al governo una coalizione che lavora per il popolo italiano".